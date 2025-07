confira-a-agenda-de-jogos-da-copa-do-brasil-nesta-quarta-feira

A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil continua nesta quarta-feira (30/7). Ao todo, serão cinco jogos, com o clássico entre Corinthians e Palmeiras como principal destaque. Além do Derby, o dia de disputas também conta com o confronto entre Internacional e Fluminense, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Memphis Depay é estrela do Corinthians

Maurício, jogador do Palmeiras.

Germán Cano é peça chave do Fluminense.

Borré é esperança de gols do Internacional.

CSA x Vasco

O duelo que abre a quarta-feira de jogos é o confronto entre CSA–AL e Vasco. As equipes entram em campo às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital alagoana.

Para chegar até as oitavas, os azulinos precisaram despachar o Grêmio, ao vencer por 3 x 2 em casa e empatar por 0 x 0 na cidade de Porto Alegre.

Já o Vasco precisou suar para chegar nesta fase. Empatou os dois jogos da fase anterior com o Operário–PR, por 1 x 1, e precisou dos pênaltis para avançar.

Bahia x Retrô–PE

Às 19h30, é a vez de a bola rolar para Bahia x Retrô–PE. O primeiro encontro dos nordestinos nas oitavas será na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor da Boa Terra garantiu vaga nesta fase do torneio ao eliminar o tradicional Paysandu por 5 x 0 no agregado.

O Retrô faz uma campanha histórica até aqui. Os pernambucanos, mandaram o Fortaleza para casa na terceira fase com dois empates por 1 x 1 e vitória nos pênaltis.

Cruzeiro x CRB–AL

Também às 19h30, o Cruzeiro recebe o CRB–AL no Mineirão. Maior campeão do torneio, o time do técnico Leonardo Jardim chega para a fase de oitavas após eliminar o Vila Nova–GO com placar agregado de 5 x 0.

Já a equipe alagoana passou pelo Santos de Neymar, nos pênaltis, após dois empates: por 1 x 1, na Vila Belmiro, e 0 x 0, no estádio Rei Pelé.

Internacional x Fluminense

ÀS 21h30, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será a casa do duelo entre Internacional e Fluminense. Sem sustos na rodada anterior, o Colorado tirou o Maracanã–CE da competição com um 4 x 0 no agregado. Enquanto isso, o Tricolor Carioca também não teve trabalho para despachar a Aparecidense–GO por 5 x 1 na soma dos dois jogos.

Corinthians x Palmeiras

O clássico entre Corinthians e Palmeiras promete agitar o fim da quarta-feira (30/7). As equipes entram no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30. Apesar de ser um histórico duelo da capital paulista, o “Derby” nunca foi disputado pela Copa do Brasil.

O Timão chega para o primeiro jogo da disputa após mandar o Novorizontino para casa, vencendo os dois jogos pelo mesmo placar de 1 x 0. O Verdão teve vida mais tranquila, apesar de ter encarado um adversário da Série A. O time de Abel Ferreira tirou o Ceará da competição ao vencer por 4 x 0, na soma dos placares de ida e volta.

Confira os horários dos jogos desta quarta-feira: