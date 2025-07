Confira a agenda de jogos da Copa do Mundo de Clubes desta sexta-feira

É um momento decisivo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Nesta sexta-feira (4 de julho), duas partidas abrem a disputa das quartas de final do torneio, e as equipes brasileiras que seguem na competição entrarão em campo por uma vaga nas semifinais. O Fluminense mede forças com o Al Hilal, enquanto o Palmeiras enfrenta o Chelsea.

Além da vaga nas semis, uma vitória garante às equipes classificadas um bônus de US$ 21 milhões (aproximadamente R$ 113 milhões).

Duelos do dia

Depois de eliminar a Inter de Milão com uma vitória consistente por 2 x 0, o Tricolor das Laranjeiras agora tenta dar mais um passo na competição. O adversário será a equipe saudita, que também conseguiu um feito histórico ao eliminar outra equipe europeia, o Manchester City.

Fluminense e Al Hilal entram em campo às 16h (horário de Brasília), no estádio Camping World, em Orlando, na Flórida.

Depois será a vez do Palmeiras enfrentar mais um desafio na Copa do Mundo de Clubes. Após eliminar o Botafogo na prorrogação, por 1 x 0, o Verdão agora irá encarar o Chelsea. A equipe inglesa garantiu a vaga nas quartas após derrotar o Benfica por 4 x 1.

A partida é uma reedição da final do Mundial de 2022, quando o time londrino venceu por 2 x 1. O duelo entre Palmeiras e Chelsea será às 22h (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Philadelphia.

Jogos desta sexta-feira (4/7)

Fluminense x Al Hilal – 4/7 – 16h (horário de Brasília)

x – 4/7 – 16h (horário de Brasília) Palmeiras x Chelsea – 4/7 – 22h (horário de Brasília)

