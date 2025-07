Confira a agenda de jogos do Brasileirão neste sábado (19/7)

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado (19/7) com quatro jogos. Os destaques do dia são o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, além do duelo nordestino entre Fortaleza e Bahia.

Às 16h, a Arena Castelão será palco do confronto entre Fortaleza e Bahia. As equipes enfrentam situações opostas na temporada.

Enquanto os cearenses lutam contra o rebaixamento, os baianos se mantêm entre os seis primeiros colocados do Brasileirão. Uma vitória pode ajudar ambos os lados, seja na luta contra a degola ou na busca por um lugar na Libertadores de 2026.

O estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, receberá o duelo entre Vasco e Grêmio, às 17h30. O Cruzmaltino ocupa a 15ª posição, e está há apenas um ponto da zona de rebaixamento.

A situação do Grêmio não é das melhores também. O Tricolor é o 12° colocado, com quatro pontos de distância para o Z4. O objetivo de cariocas e gaúchos é claro: manter distância dos últimos colocados.

Mirassol e Santos duelam às 18h30 no Maião, localizado na cidade de Mirassol. As equipes estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão Caípira é o 11º, com 18 pontos, o Peixe é o 13º, com 14 pontos.

Clássico

Para fechar o sábado com chave de ouro, São Paulo e Corinthians entram no gramado do Morumbis, às 21h. O clássico Majestoso colocará cara a cara dois rivais em partes distintas da tabela.

Na 16ª posição, o Tricolor paulista pode entrar na zona de rebaixamento caso não consiga a vitória. Já o Timão, que está em 9º lugar, quer entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores.

Confira os jogos deste sábado (19/6)