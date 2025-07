confira-as-homenagens-a-diogo-jota,-jogador-morto-em-acidente-de-carro

Luto no mundo do futebol. Morreu, na madrugada desta quinta-feira (3/7), o atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção portuguesa, aos 28 anos. Diogo foi vítima de um acidente de carro junto de seu irmão, André Silva, que também é jogador de futebol.

Leia também



A morte foi recebida com pesar e comoção por diferentes entidades, clubes e autoridades. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, foi um dos que se manifestou, através de sua conta oficial no X . O Liverpool, clube onde Diogo atuava, também mostrou sua consternação com relação ao ocorrido.

Confira algumas das homenagens feitas:

1 de 8 Cristiano Ronaldo Lamenta a morte do jogador Reprodução/ X 2 de 8 Federação Portuguesa se manifestou pela morte Reprodução/ X 3 de 8 Liverpool emitiu nota lamentando o falecimento do jogador Reprodução/ X 4 de 8 Primeiro-Ministro de Portugal se manifestou Reprodução/ X 5 de 8 Porto lamenta a morte de Diogo Jota, atacante do Liverpool Reprodução/ X 6 de 8 Benfica prestou condolências pelo falecimento do jogador Reprodução/ X 7 de 8 Sporting manifestou pesar pela morte do atacante Reprodução/ X 8 de 8 LeBron James lamenta a morte de Diogo Jota Reprodução/ X

Colega de Diogo na seleção de Portugal, o atacante Cristiano Ronaldo se mostrou inconformado com o ocorrido através de suas redes sociais.

“Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu o camisa sete.

1 de 4 Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 4 Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal Maja Hitij – UEFA/UEFA via Getty Images 3 de 4 Diogo Jota em partida contra a Alemanha Lars Baron/Getty Images 4 de 4 Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho Reprodução/Instagram

O Liverpool pediu privacidade para a família do jogador neste momento de luto. Em nota oficial, o clube ainda destacou que está prestando apoio aos familiares e amigos do atleta.

“O clube foi informado que o jogador de 28 anos faleceu após um acidente de trânsito na Espanha, junto com seu irmão, André. O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio”, informou o clube.