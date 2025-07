Confira as principais contratações do futebol europeu para a temporada 2025/26

O período de transferências está oficialmente abeto na Europa, e os clubes já deram início à busca por reforços para a temporada 2025/26.

Tradicionalmente mais intensa, a janela do meio do ano movimenta os bastidores do futebol no Velho Continente, com contratações sendo confirmadas a todo momento.

Alguns nomes já foram apresentados oficialmente e até entraram em campo durante a disputa do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos. A janela de verão segue aberta nas principais ligas europeias até o dia 31 de agosto.

Confira as contratações

Alemanha

Jobe Bellingham foi contratado pelo Borussia Dortmund, que pagou € 30,5 milhões ao Sunderland

Tillman chegou ao Bayer Leverkusen por € 35 milhões, em transferência vinda do PSV

Quansah também reforça o Bayer Leverkusen, vindo do Liverpool por € 35 milhões

Ibrahim Maza trocou o Hertha Berlin pelo Bayer Leverkusen, em negócio de € 12 milhões

Flekken, ex-Brentford, assinou com o Bayer Leverkusen por € 10 milhões

Arthur Vermeeren foi adquirido pelo RB Leipzig, que desembolsou € 20 milhões para tirá-lo do Atlético de Madrid

Vini Souza, volante brasileiro, é reforço do Wolfsburg, comprado por € 15 milhões junto ao Sheffield United

Espanha

Álex Baena – atacante contratado pelo Atlético de Madrid – € 42 milhões pagos ao Villarreal

Matteo Ruggeri – lateral contratado pelo Atlético de Madrid – € 17 milhões pagos à Atalanta

Juan Musso – goleiro contratado pelo Atlético de Madrid – € 3 milhões pagos à Atalanta

Joan García, que atuava no Espanyol, foi contratado pelo Barcelona por € 25 milhões

Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid, oficialmente anunciado pelo clube

Dean Huijsen, destaque da base da seleção espanhola, foi contratado pelo Real Madrid

Trent Alexander-Arnold é reforço do Real Madrid, que oficializou sua chegada

Claudio Echeverri, joia do River Plate, foi adquirido pelo Real Madrid por R$ 289 milhões

João Neves, jovem lateral do Benfica, foi comprado pelo Real Madrid por R$ 325 milhões

França

Eric Dier acertou com o Monaco em uma transferência sem custos

Ansu Fati foi emprestado ao Monaco pelo Barcelona, reforçando o ataque

Giroud chegou ao Lille de graça, após fim de contrato, e é o novo nome para o setor ofensivo

Højbjerg foi comprado pelo Olympique de Marselha, que pagou € 14,5 milhões ao Norwich pelo meio-campista

Itália

Luka Modric foi anunciado pelo Milan em uma contratação sem custos

Kevin De Bruyne acertou com o Napoli também sem custo de transferência

Luca Marianucci chegou ao Napoli, que pagou € 9 milhões ao Empoli pelo zagueiro

Luis Henrique reforça a Inter de Milão, contratado por € 23 milhões junto ao Olympique de Marselha

Bonny também desembarcou na Inter de Milão, vindo do Parma por € 23 milhões

Sucic foi comprado pela Inter de Milão por € 14 milhões, em negociação com o Dínamo Zagreb

Zalewski trocou a Roma pela Inter de Milão, que desembolsou € 6,3 milhões pelo meia

Nico González é reforço da Juventus, adquirida junto à Fiorentina por € 28,1 milhões

Lloyd Kelly assinou com a Juventus, que pagou € 17,2 milhões ao Newcastle pelo defensor

Di Gregorio foi comprado pela Juventus por € 14,3 milhões, vindo do Monza

Kalulu trocou o Milan pela Juventus, em transação de € 14,3 milhões

Jonathan David chegou de graça à Juventus, após fim de contrato

Fagioli foi contratado pela Fiorentina, que investiu € 13,5 milhões para tirá-lo da Juventus

Inglaterra

Kepa, goleiro com passagens por Chelsea e Real Madrid, assinou com Arsenal

Zubimendi, volante ex-Real Sociedad, foi contratado pelo Arsenal por 65 milhões de euros

Christian Nørgaard, meio-campista ex-capitão do Brentford, chega ao Arsenal

João Pedro chega ao Chelsea embalado pela bossa nova, chamado de “O garoto do Brasil”

Estêvão é vendido pelo Palmeiras ao Chelsea por até R$ 358 milhões

Kendry Páez, joia equatoriana de 18 anos, reforça o Chelsea após compra em 2023

Dário Essugo, meia português, chega do Sporting por 22 milhões de euros)

Jamie Gittens, atacante inglês, foi comprado do Borussia Dortmund por 64,3 milhões de euros

Florian Wirtz, meia contratado do Liverpool ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros

Jeremie Frimpong, lateral-direito contratado do Liverpool ao Bayer Leverkusen por 35 milhões de euros

Milos Kerkez, lateral-esquerdo contratado do Liverpool ao Bournemouth por 47 milhões de euros

Giorgi Mamardashvili, goleiro do Valencia, contratado do Liverpool por 30 milhões de euros

Amin Pécsi, goleiro de 20 contratado do Puskás Akadémia FC para o Liverpool por 1,8 milhão de euros

Freedie Woodman, goleiro contratado a custo zero no Liverpool após fim do contrato com o Preston North End

Reijnders, meia que passou pelo Milan, foi contratado pelo Manchester City por 55 milhões de euros

Ait-Nouri, lateral ex-Wolverhampton, chegou ao Manchester City mediante pagamento de 36,8 milhões de euros

Rayan Cherki, meia-atacante ex-Lyon, foi adquirido pelo Manchester City por 36,5 milhões de euros

Marcus Bettinelli, goleiro ex-Chelsea, reforça o Manchester City após investimento de 2,4 milhões de euros

Matheus Cunha, meia-atacante brasileiro, chega ao Manchester United após passagem pelo Wolverhampton

Diego León, lateral-esquerdo paraguaio, foi contratado pelo Manchester United, vindo do Cerro Porteño

