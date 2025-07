Confira! Lançamentos de beleza, Rainha do Rodeio e outras novidades na coluna da Kelly Kley

É HOJE! Aniversário do DJ Pedrinho Moura no Acre!

Logo mais à noite, o clima vai esquentar no Paris Garden com a celebração especial do aniversário de ninguém menos que DJ Pedrinho Moura, o eterno Anão do Pânico!

Prepare-se para uma noite de muita música, diversão e energia contagiante ao lado desse ícone do entretenimento! Vai ser inesquecível!

Lançamento de beleza: Botik Cica Pantenol + Ceramidas

Recebi com entusiasmo o mais recente lançamento de O Boticário: a nova linha Botik Cica Pantenol + Ceramidas. Com uma fórmula poderosa, que une o alto poder de recuperação do Cica Pantenol à ação fortalecedora das ceramidas, a linha promete e entrega uma recuperação profunda da pele, com resultados visíveis já no primeiro minuto de uso.

Já comecei a testar os produtos e estou impressionada com a textura, a hidratação imediata e o toque suave que deixam na pele. Mais uma inovação da marca que reafirma seu compromisso com cuidado e performance. Um verdadeiro aliado para quem busca uma rotina de skincare eficaz e sensorial.

No Glamour da Semana

O digital influencer Rafinha Cavalcante, que atualmente reside em Cruzeiro do Sul, marcou presença com muito estilo na ExpoJuruá, realizando uma cobertura completa do evento e encantando seus seguidores com os bastidores e destaques da feira. Agora, o influenciador segue para a ExpoAcre, prometendo mostrar tudo com seu olhar antenado e carisma de sempre.

Na foto, Rafinha posa ao lado do cantor Gusttavo Lima, um dos grandes nomes da música brasileira.

É Amanhã! Grande Final da Escolha da Rainha do Rodeio Acontece no Auditório do DETRAN

A expectativa chega ao fim nesta quinta-feira, 24 de julho, a partir das 19h, no Auditório do DETRAN, com a grande final da escolha da Rainha do Rodeio 2025. O evento, que já é tradição no calendário cultural do estado, promete fortes emoções, torcida acirrada e muito brilho na passarela.

É o momento de conhecer quem levará a faixa e a coroa, conquistando o título de Rainha que reinará durante as 9 noites da ExpoAcre. Mais do que beleza, as candidatas mostram garra, simpatia e amor pela cultura sertaneja.

A final promete casa cheia, animação do público e a presença de jurados que avaliarão todos os detalhes. Prepare sua torcida e venha fazer parte desse espetáculo!

Chapelaria das Estrelas marca presença na ExpoAcre!

A Chapelaria das Estrelas Sol e Lua estará presente na ExpoAcre, no Stand do ContilNet, trazendo uma seleção incrível de chapéus que são puro estilo! Perfeitos para quem quer arrasar na maior feira agropecuária do estado, os modelos unem sofisticação, autenticidade e aquele toque regional que encanta a todos. Não deixe de passar por lá e garantir o seu!

Acre Frio na ExpoAcre 2025!

Especialista em instalação, manutenção e conserto de ar-condicionados Split, a Acre Frio Ar Condicionado confirma presença na ExpoAcre 2025, levando o que há de melhor em climatização para sua casa ou empresa!

E tem novidade no estande: agora também com venda de ar-condicionados, climatizadores e modelos portáteis soluções completas para um ambiente sempre agradável.

A Acre Frio conta com uma equipe técnica qualificada, atendimento ágil e garantia de serviço!

Visite nosso estande na ExpoAcre e conheça nossos lançamentos!

Solicite seu orçamento: (68) 99232-6648

Direto da fronteira para a capital: QGIV Gastrobar marca presença na Feira Agropecuária

O sabor da fronteira chegou com tudo à capital! O QGIV Gastrobar participa da Feira Agropecuária trazendo o melhor da sua culinária: pratos saborosos, cerveja sempre gelada, ambiente acolhedor e aquele precinho que cabe no bolso. Uma parada obrigatória para quem quer curtir boa comida e bons momentos durante o evento!

ExpoAcre 2025: A maior feira agropecuária do Acre está chegando!

Prepare-se para a ExpoAcre 2025, o maior evento agropecuário do estado do Acre! Estarei presente cobrindo tudo de perto para você acompanhar as principais novidades, lançamentos e atrações dessa feira que reúne os melhores produtores, agricultores e especialistas do setor.

Fique ligado para conteúdos exclusivos, entrevistas e muito mais. Não perca nenhum detalhe da ExpoAcre 2025!

Arrase na ExpoAcre com estilo e economia!

A Loh & Rose Stores preparou uma seleção de looks incríveis para você brilhar durante a ExpoAcre, vestindo-se bem sem pesar no bolso. Esta jornalista, inclusive, já escolheu os seus modelos favoritostodos da Loh & Rose Stores, claro!

Ainda dá tempo de garantir o seu visual perfeito! A loja está localizada na Rua Rio de Janeiro, Galeria Bessa. Vale a visita!

@lr_storeac