Confira momentos que marcaram o pós-jogo de Chelsea x PSG no Mundial

Jogos decisivos costumam render momentos engraçados. Na final da Copa do Mundo de Clubes não foi diferente. À parte dos 90 minutos de disputa entre Chelsea e PSG, cenas marcantes chamaram a atenção e repercutiram na web. Confira algumas delas:

2. Reece James asking Donald trump, “Can I lift it” 😂 pic.twitter.com/pdIIKjOO2M — Lennox (@cfc_lennox) July 14, 2025

Após a vitória por 3 x 0 render o título da primeira edição do Mundial ao Chelsea, Reece James foi quem levantou o troféu. A ocasião contou com a presença ilustre do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por isso, o capitão achou de bom tom pedir permissão ao chefe de Estado para erguer a taça e a web repercutiu a cena.

1 de 3 João Pedro marcou o terceiro gol do Chelsea na partida Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images 2 de 3 Cole Palmer foi eleito melhor jogador da partida 3 de 3 Chelsea é o atual campeã do mundo. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Quem também não ficou de fora dos holofotes do pós-jogo foi João Pedro. Recém-chegado à equipe, o brasileiro foi o autor do terceiro gol da partida e, após o apito final, protagonizou um momento emocionante com Cole Palmer. Sorridentes, os dois goleadores do jogo se abraçaram fortemente.

Leia também







5. Majestic huge between João Pedro and cole palmer. pic.twitter.com/55RdOZwecS — Lennox (@cfc_lennox) July 14, 2025

Depois de sensibilizar, João Pedro arrancou risadas do público. Em uma postagem, outros jogadores brincaram com o brasileiro e falaram que “em um momento ele estava de férias e no outro ele virou campeão mundial”. O atacante entrou na onda da piada e falou que ele chegou lá para fazer isso.

7. João Pedro is a clown😂😂😂 pic.twitter.com/Smaqa5eGSb — Lennox (@cfc_lennox) July 14, 2025

Outra figura emblemática foi Tosin Adarabioyo, mais conhecido como “fã número um de Cole Palmer” pela internet. Isto porque o zagueiro participou de dois flagras em que ele exaltava o colega de equipe.

O primeiro deles foi quando retirou a rede do gol em que Palmer marcou. “Vai para a minha coleção”, justificou Adarabioyo.

6. No one loves cole palmer more than Tosin😂 pic.twitter.com/KF1Ob1YkTI — Lennox (@cfc_lennox) July 14, 2025

No vestiário, o zagueiro mostrou, mais uma vez, a admiração pelo camisa 10 do Chelsea. Palmer estava tirando foto com os troféus do Mundial e de melhor jogador em campo. Mas, antes que o registro fosse feito, Adarabioyo auxiliou o colega no posicionamento dos prêmios para que a imagem ficasse como desejada.