Confira o tempo nesta terça-feira: temperaturas despencam e geada atinge o Brasil

A terça-feira (1º de julho) será de expectativa para a Região Sul do país, que soma 15 alertas meteorológicos nos três estados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém os avisos de declínio de temperatura não só para o Sul, mas também para o Sudeste e Centro-Oeste, além de parte do Norte, já que a frente fria que atua no país está avançando.

A onda de frio derrubou os termômetros e levou a previsão mínima para apenas 1°C para Porto Alegre (RS), 6°C para Curitiba (PR) e 8°C para Florianópolis (SC). A máxima prevista é de 10°C, 9°C e 15°C, respectivamente, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No Sudeste, após um final de semana com tempo firme, a temperatura volta a cair na capital carioca já a partir desta madrugada, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Para São Paulo, o Inmet alerta para perigo potencial de chuva intensa em boa parte do estado, incluindo a capital. O Rio de Janeiro terá mínima de 21°C, enquanto São Paulo, Belo Horizonte e Vitória terão 13°C, 14°C e 19°C, respectivamente.

No Centro-Oeste, a onda de frio que atinge a região continuará forte. Campo Grande (MS) tem mínima prevista de 8°C, Cuiabá (MT) mínima de 9°C, Brasília (DF) 13°C e Goiânia (GO) 16°C. Não há previsão de chuva em nenhum local dos estados.

Já na Região Nordeste, o tempo também se mantém firme em boa parte do território, mas há previsão de chuva fraca entre o litoral de Pernambuco e Rio Grande do Norte, incluindo as capitais dos estados. O local mais quente será Teresina, no Piauí, com máxima de 34°C. Nas outras capitais, a máxima só deve passar dos 30°C em Fortaleza (CE).

No Norte, há previsão de chuvas mais fortes no noroeste do Amazonas, em praticamente todo o Amapá e também no extremo norte do Pará. No Acre, a capital Rio Branco tem mínima prevista de apenas 12°C.

Alertas do Inmet

O Inmet emitiu avisos de chuva intensa e acumulada, com possibilidade de temporais mais fortes, além de alertas para declínio de temperatura e geadas. Os avisos são válidos para 16 dos 26 estados brasileiros. São eles:

Acre (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Amapá (potencial de chuva intensa);

(potencial de chuva intensa); Amazonas (potencial de chuva intensa e declínio de temperatura);

(potencial de chuva intensa e declínio de temperatura); Goiás (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Maranhão (potencial de chuva intensa);

(potencial de chuva intensa); Mato Grosso (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Mato Grosso do Sul (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Minas Gerais (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Pará (potencial de chuva intensa);

(potencial de chuva intensa); Paraná (perigo de onda de frio e potencial geada, acumulado de chuva e chuva intensa);

(perigo de onda de frio e potencial geada, acumulado de chuva e chuva intensa); Rio de Janeiro (potencial de declínio de temperatura, acumulado de chuva e chuva intensa);

(potencial de declínio de temperatura, acumulado de chuva e chuva intensa); Rio Grande do Sul (perigo de onda de frio e geada, perigo potencial de ventos costeiros);

(perigo de onda de frio e geada, perigo potencial de ventos costeiros); Rondônia (potencial de declínio de temperatura);

(potencial de declínio de temperatura); Roraima (potencial de chuva intensa);

(potencial de chuva intensa); Santa Catarina (perigo de onda de frio, geada, ventos costeiros e potencial de acumulado de chuva);

(perigo de onda de frio, geada, ventos costeiros e potencial de acumulado de chuva); São Paulo (potencial de acumulado de chuva, chuva intensa e declínio de temperatura).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.