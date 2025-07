Confira os nomes dos peões que vão disputar uma caminhonete zero km no rodeio da Expoacre 2025

A arena de rodeios do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, vai ferver entre os dias 28 e 31 de julho. A tradicional competição da Expoacre reunirá 50 peões e, pela primeira vez em anos, a maioria esmagadora vem do próprio estado: 40 dos inscritos são acreanos.

A força da montaria local é reflexo de uma tradição que segue viva em diversas regiões do Acre. Municípios como Cruzeiro do Sul, que lidera com seis representantes, Rio Branco, com cinco, e outros como Sena Madureira, Porto Acre e Assis Brasil, com quatro peões cada, mostram que o rodeio é mais do que um espetáculo: é parte da identidade regional.

Para abrilhantar ainda mais o evento, peões de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso também confirmaram presença, todos de olho no prêmio principal: uma caminhonete. A edição deste ano será simbólica, marcando meio século da maior feira agropecuária do estado.

Como parte das comemorações pelos 50 anos da Expoacre, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) está ampliando a arena, que passará a receber até 15 mil espectadores. O secretário Luís Tchê destaca a importância do evento: “O rodeio é uma das atrações mais esperadas. A presença maciça de peões acreanos reforça o talento local e promete grandes emoções ao público.”

Veja a lista dos peões acreanos que se destacam na competição

Entre os competidores, chamam atenção nomes como Genásio dos Santos e Marcelo Paiva, de Feijó; Thiago Sampaio, de Bujari; Evandro Barbosa, de Porto Acre; e Matheus Soares, de Sena Madureira. Todos foram finalistas da Expoacre Juruá, realizada em junho.

