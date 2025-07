Confira os resultados deste domingo (13/7) pela Série D do Brasileirão

O Metrópoles transmite pelo YouTube, ao vivo e com imagens, 16 jogos da 12ª rodada da Série D neste fim de semana. Clique aqui para acessar o menu de jogos e assistir. Confira a lista completa:

Sábado (12/7):

FC Cascavel-PR 2 x 1 Cianorte-PR – 15h30

Altos-PI 4 x 2 Parnahyba-PI – 16h

Operário-MS 1 x 1 Uberlândia-MG – 16h

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Tocantinópolis-TO – 16h

Trem-AP 1 x 3 GAS-RR – 16h

Souza-PB 0 x 1 Treze-PB – 16h30

Portuguesa-SP 2 x 1 Água Santa-SP – 17h

Sergipe-SE 1 x 2 Lagarto-SE – 17h

Domingo (13/7):

Azuriz-PR 0 x 0 Joinville-SC – 15h

Tuna Luso-PA 2 x 1 Manauara-AM – 15h

Capital-DF 2 x 2 Ceilândia-DF – 15h30

Penedense-AL 0 x 1 ASA-AL – 16h

Santa Cruz-PE 1 x 1 Santa Cruz-RN – 17h

Manaus-AM 2 x 2 Águia de Marabá-PA – 17h30

América de Natal-RN x Central-PE – 19h

Segunda (14/7):

Marcílio Dias-SC x Barra-SC – 20h

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela Série D, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D 2025.

Azuriz-PR 0 X 0 Joinville-SC – 15h00 – Grupo A8

Os times do Sul empataram em 0 x 0, no Estádio Os Pioneiros.

Tuna Luso-PA 2 X 1 Manauara-AM – 15h00 – Grupo A1

Com gol de Alex Silva, o Tuna Luso-PA estava vencendo a partida, até que Kadu Barone empatou de cabeça, no Estádio Souza. Um pênalti nos acréscimos foi convertido por Ju Alagoano e deu a vitória, liderança e classificação para os paraenses.

Capital-DF 2 X 2 Ceilândia-DF – 15h30 – Grupo A5

O Capital-DF vencia com gols do Deysinho e Anjos, mas sofreu o empate. O Ceilândia-DF empatou com Regino e Cabralzinho, no Estádio Juscelino Kubitschek (JK).

Penedense-AL 0 X 1 Asa-AL – 16h00 – Grupo A4

O Asa-AL venceu com gol de Tiago Papel, no Estádio Alfredo Lehy, e garantiu a classificação para a próxima fase.

Santa Cruz-PE 1 X 1 Santa Cruz-RN – 17h00 – Grupo A3

O Santa Cruz-RN abriu rapidamente a partida no Estádio Arruda, em Recife, com gol do Eduardo Brito, mas Thiago Galhardo empatou nos acréscimos em um pênalti.

Manaus-AM 2 X 3 Águia de Marabá-PA – 17h30 – Grupo A3

O Manaus abriu o placar logo no início e ampliou aos sete minutos, primeiro com Maurício e depois com Thiago Spice. Depois Kaique empatou com dois gols e Thalyson virou, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

América-RN 0 X 0 Central-PE – 19h00 – Grupo A3

O América de Natal-RN recebe o Central-PE na Arena das Dunas, em Natal.