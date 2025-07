Conforme antecipado por Carla Bittencourt, “Três Graças” inicia gravações em SP

Próximo folhetim das 21h é escrito por Aguinaldo Silva

Conforme antecipou a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a novela das nove que assumirá o lugar de “Vale Tudo” no final deste ano, “Três Graças”, já iniciou as gravações nesta semana, e cenas foram flagradas neste domingo (13/7). Em imagens publicadas no X, Sophie Charlotte e Alana Cabral encenam em um terminal de ônibus em São Paulo.

Previsto para se estender por cerca de um mês, o bloco inicial da novela tem papel fundamental na definição do estilo urbano e do tom dramático da trama. Mas a escolha de São Paulo como cenário vai além do aspecto estético: Reforça a intenção da Globo de se reconectar com o público paulistano, um mercado estratégico para o horário nobre.

Veja as fotos Começam as gravações de “Três Graças” em SPReprodução / X (BrunoSilvano) Começam as gravações de “Três Graças” em SPReprodução / X (BrunoSilvano) Sophie Charlotte foi a escolhida para protagonizar “Três Graças”Divulgação/Globo Sophie Charlotte é a protagonista de “Três Graças”Rodrigo Ocampo/Divulgação O cantor Belo terá papel de destaque em “Três Graças”Reprodução/Instagram

Leia Também

A produção da nova novela de Aguinaldo Silva definiu três regiões distintas da capital paulista para as gravações. Na Zona Norte, cenas ambientadas na comunidade da Brasilândia vão apresentar personagens como Gerluce (Sophie Charlotte), Paulinho (Rômulo Estrela) e Josefa (Arlete Salles).

No Centro, o Terminal Bandeira servirá de palco para sequências com grande movimentação de figurantes e cenas noturnas intensas, incluindo embarque de ônibus e interação com o público. Já o EZ Towers, edifício corporativo localizado na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, será transformado na sede da Fundação Ferette, onde se passam cenas com Grazi Massafera (Arminda), Murilo Benício (Santiago) e Andréia Horta (Zenilda).

As gravações externas da primeira semana estarão sob o comando de Luiz Henrique Rios. No EZ Towers, ele dividirá a direção com o diretor artístico Luis Felipe Sá, o que reforça o peso narrativo das cenas no local.