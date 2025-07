Conheça Camila Trevisol, rainha de rodeios que morreu aos 22 anos

A rainha de rodeios Camila Trevisol, que morreu aos 22 anos na quarta-feira (23) em meio a um tratamento de câncer, falava abertamente sobre a doença em suas redes sociais, com o objetivo, segundo ela, de incentivar pessoas a serem mais positivas.

A doença foi descoberta em 2016, quando foi atingida por uma bola em uma brincadeira na escola e ficou com muita dor. Após passar por exames, foi detectado que ela tinha um tumor maligno no fêmur.

“Passei por momentos muito difíceis, perdi meu cabelo, tive que andar de cadeira de rodas, fazer fisioterapia e muito mais. Fiquei internada na UTI, praticamente morri e nasci de novo naquele momento, mas nada me desmotivava, não pensei em desistir de tudo e enfrentei essa batalha até o final. Posso dizer que fui uma guerreira”, ela escreveu na época.

Mais de um ano depois, Camila recebeu a notícia de que estava curada, mas em 2023, após sentir dores no pescoço, no ombro e nas costas, passou por exames e descobriu que o câncer tinha voltado.

“Não é algo fácil de vir falar, mas eu não vou me desanimar, porque eu sei que, do mesmo jeito que eu me curei dos outros dois, eu vou lutar pra me curar novamente desse”, disse quando relatou o momento aos seus seguidores.

Em novembro de 2024, ela mostrou o momento em que tocou o sino do hospital, cerimônia feita pelos pacientes que passam por sua última quimioterapia.

Entretanto, a doença voltou e, em sua última aparição nas redes sociais, ela comunicou aos seguidores que seria a última vez que a veriam acordada porque preferiu ser sedada por estar sentindo fortes dores e falta de ar.

Horas depois, sua família comunicou a morte e publicou uma carta que ela deixou para ser divulgada após partir.

“Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no Instagram, por orarem, conversarem e tudo mais”, escreveu.

Na carta de despedida, Camila diz que pensava ter cumprido seu papel na Terra: inspirar as pessoas a aproveitarem cada momento da vida e incentivar a positividade.

“Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou, mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer. Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado. Até a próxima vida, amo vocês”, conclui.

Por ter paixão pela música sertaneja e os rodeios, ela foi nomeada Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana, em 2025, e já tinha sido homenageada com o mesmo cargo no ano anterior no Jaguariúna Rodeo Festival — ambas festas do peão no interior de São Paulo.