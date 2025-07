Conheça fruta que melhora o sono e funciona como um suplemento natural

Na hora de deitar para dormir, é comum surgir aquela vontade de beliscar alguns quitutes. Mas antes de decidir qual será o lanche noturno, é importante ter em mente que a escolha do alimento pode fazer toda a diferença para garantir uma boa noite de sono. Entre os itens do supermercado que atuam diretamente na produção de hormônios ligados à sensação de relaxamento, uma fruta se destaca como um verdadeiro “suplemento natural”: o kiwi.

Para a nutricionista Rayanne Marques, a fruta de casca marrom aveludada é considerada a número um para quem deseja dormir melhor. Apesar de ser pouco lembrada nesse contexto, a expert reitera que ela tem demonstrado efeitos promissores em estudos sobre sono e descanso noturno.

O kiwi é a melhor indicação para refeições antes de dormir

A fruta fibrosa pode ajudar contra a constipação

Rico em nutrientes essenciais para o corpo

“O kiwi reúne uma combinação poderosa de nutrientes que favorecem o relaxamento e ajudam a garantir um sono mais profundo e restaurador”, aponta a especialista.

Entenda o que faz da fruta um suplemento natural para uma boa noite de sono

Entre os componentes que explicam essa ação está a serotonina, um neurotransmissor essencial para o relaxamento do corpo e a regulação do humor. “Além disso, a fruta é rica em antioxidantes, vitamina C e folato — substâncias que também colaboram para o equilíbrio do organismo durante a noite. De quebra, suas propriedades digestivas e anti-inflamatórias também contribuem indiretamente para uma noite mais tranquila”, reflete.

Confira dicas para melhorar a qualidade do sono

A alimentação influencia na qualidade do sono

A ingestão das folhas de hortelã-pimenta favorecem um sono tranquilo

Magnésio pode ajudar a dormir melhor

Estudo sugere que exercícios físicos podem melhorar consideravelmente a qualidade do sono e o combate a insônia

Um estudo revelou que dormir mal por três noites prejudica a saúde do coração

Para aproveitar todos esses benefícios, Rayanne recomenda o consumo do kiwi in natura. Segundo ela, essa é a forma ideal de preservar os nutrientes da fruta. “No entanto, o kiwi também pode ser consumido em smoothies e vitaminas. Nesse caso, a dica é combinar alimentos que também favoreçam o relaxamento, como leite, uma fonte de triptofano, e sementes de chia, ricas em magnésio e ômega-3”, sugere.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não exceda 10% das calorias diárias

Embora a receita apresentada por Rayanne tenha potencial para desempenhar um papel significativo para a promoção de uma noite relaxante, a expert chama atenção para o uso de ingredientes como açúcar ou cafeína no preparo. Segundo ela, esses dois itens, especialmente quando consumidos à noite, vão atrapalhar e — muito — o objetivo de repouso.

