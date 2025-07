Conheça o gloss de café, lançamento de empresa acreana que está bombando na Expoacre

Com um ambiente pensado para fotos, experiências sensoriais e uma linha de produtos inovadores, o Café Nauas tem sido um dos destaques desta edição da feira. Nesta quarta-feira (30), o ContilNet entrevistou Patrícia Parente, proprietária da empresa.

“A proposta é mostrar que o café vai muito além da xícara”, conta.

No espaço, os visitantes encontram receitas criativas que podem ser feitas em casa, além de souvenirs e uma linha de dermocosméticos produzidos em parceria com a indústria Kahpe.

“São produtos para banho e casa, feitos com extrato e óleos de café, que fazem super bem pra pele.”

O grande destaque, no entanto, é o lançamento do Gloss do Café Nauas, um gloss labial com sabor e aroma do tradicional cafezinho.

“Ele virou o queridinho da feira! As mulheres estão enlouquecidas, porque além de deixar os lábios com brilho, tem vitamina E, ácido hialurônico e aquele cheirinho inconfundível do nosso café”, afirma Patrícia.

Para quem ama café e quer levar essa paixão para além da caneca, o espaço do Café Nauas é parada obrigatória na feira. E o convite está feito:

“Vem conhecer o nosso Glóis e experimentar um mundo de possibilidades com café”, convida Parente.