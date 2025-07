Conheça o som que é capaz de aliviar enjoo em carro em apenas 1 minuto

Uma pesquisa publicada na revista Environmental Health and Preventive Medicine em março deste ano descobriu que a exposição a um som contínuo de 100 Hz pode reduzir os sintomas de enjoo por movimento (como o de carro) em apenas um minuto. Segundo os cientistas da escola de Medicina da Universidade de Nagoya, no Japão, a nova tecnologia sonora pode ativar o sistema vestibular e trazer alívio quase imediato.

Também conhecido como cinetose, o enjoo por movimento pode estar associado a outros sintomas, como vômitos, tontura, palidez e mal-estar geral. A condição afeta qualquer pessoa, independentemente da idade, do sexo e da estrutura física, e geralmente se manifesta durante viagens de carro, barco e avião, ou atividades que envolvam movimentos rápidos.

O estudo

Liderado por Takumi Kagawa e Masashi Kato, o estudo utilizou um dispositivo de estimulação sonora que direciona vibrações específicas ao ouvido interno, área responsável pelo equilíbrio do corpo. Os testes foram realizados com camundongos e voluntários humanos;

O som utilizado mostrou-se eficaz para atenuar os sintomas convencionais do enjoo, mesmo após pequenas exposições;

Segundo o professor Takumi Kagawa, o nível sonoro está dentro da faixa de exposição ao ruído ambiental do dia a dia, ou seja, bem abaixo dos limites considerados perigosos por normas de saúde ocupacional, garantindo a segurança e eficácia da tecnologia;

Após a exposição ao som, os voluntários participaram de algumas simulações de movimento, como passeios de carro, dirigir em simuladores e balançar em um balanço.

Para os pesquisadores, o segredo está na estimulação dos órgãos otolíticos, pequenas estruturas dentro do ouvido interno que detectam aceleração linear e gravidade. A frequência de 100 Hz foi certeira para ativar essas estruturas e melhorar o controle postural.

De acordo com o também professor Masashi Kato, o sistema vestibular, que foi amplamente ativado pela estimulação com o som, é responsável por manter o equilíbrio e a orientação espacial.

Contudo, os estudiosos também notaram uma ativação do sistema nervoso simpático, que, no geral, é atingido de forma negativa em casos de enjoo por movimento. Com a estimulação sonora, a função foi regulada, o que também colaborou com a melhora dos sintomas.

Segundo cientistas do Japão, a nova tecnologia sonora pode ativar o sistema vestibular e trazer alívio quase imediato

Agora, o próximo passo para os pesquisadores é aprimorar a descoberta para que ela seja aproveitada, também, em outros meios de transporte, como aviões e barcos.

