Conheça paulista que criou software em 48 horas e venceu prêmio global

Natural de Bauru, no no interior de São Paulo, Giovanna Moeller, de 24 anos, desenvolveu um software inovador em apenas dois dias. A partir da criação, que ajuda estudantes a estudarem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ela venceu um prêmio global do Google.

A graduanda em sistemas de informação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) se destacou entre mais de 10 mil pessoas que se inscreveram do mundo todo. O projeto da brasileira foi reconhecido como o melhor da América Latina.

“A tecnologia tem um poder enorme de transformação social. Com acesso e incentivo, qualquer jovem pode criar algo incrível — e meu sonho é continuar desenvolvendo soluções que impactem positivamente a educação no Brasil”, orgulha-se.

Prêmio do Google

Giovanna Moeller também é premiada pela Meta e pela Apple. Na disputa Google Cloud Hackathon: Agent Development Kit, o desafio era criar um sistema multiagente por meio do novo kit de desenvolvimento da empresa internacional.

“Eu desenvolvi uma plataforma de estudos voltada para o Enem, com foco em democratizar o acesso ao preparo para o vestibular, chamada EduAI. A ideia não é de hoje, veio juntamente com meus colegas da startup em que eu atuo no momento, Nero.AI. Nessa competição, eu desenvolvi a ideia utilizando as tecnologias da Google em apenas 48 horas”, explica a paulista.

A plataforma usa inteligência artificial para automatizar todo o processo de estudo. Para a idealizadora, o principal intuito da ferramenta é contribuir para uma educação mais acessível.

“Ela corrige redações de acordo com as cinco competências do Enem; gera simulados personalizados; cria conteúdos didáticos, como flashcards, recomendação de vídeos; gera questões interdisciplinares; ajuda com melhorias textuais; gera questões interdisciplinares; entre outros”, detalha Moeller.

Trajetória na programação

A jovem cursou o ensino médio integrado com o ensino técnico. Ela estudou informática no Centro de Tecnologia da Informação (CTI) de Bauru, onde se apaixonou pelo mundo da tecnologia. Depois, entrou na Unesp e estagiou em empresas da área. Também já atuou como instrutora de programação e criou cursos para mais de 3 mil alunos.

“Desde pequena, sou muito curiosa e autodidata, sempre gostei de desmontar coisas, entender como funcionavam, e transformar ideias em código. A tecnologia virou meu canal de expressão e hoje também crio conteúdo nas redes sociais, ensinando programação e compartilhando meus projetos”, conta.

Ao se destacar em um meio que é dominado por homens, Giovanna Moeller se sente desafiada, mas também grata. “Durante a minha trajetória, percebi o quanto a representatividade faz diferença. Ver outras mulheres na área me inspirou e me deu força para continuar”, avalia a jovem engenheira de software.