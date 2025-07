Conheça Tuco, gato “inimigo da felicidade” famoso pelo olhar debochado

Muitos dizem que ao ganhar notoriedade, a fama pode subir à cabeça, mas será que isso funciona no mundo pet? Tuco (Pituco, Polaco, ou mesmo Pernambuco, como é chamado) com certeza é a personificação do ditado. O gato frajola tem alcançado milhares de seguidores nas redes sociais por seu “jeito” irreverente, personalidade forte e um olhar de deboche e reprovação.

Os vídeos de Tuco começaram a viralizar quando a tutora, Mayara Oliveira, gravou uma reação inusitada do gato ao escutar risadas dos donos (assista aqui). Ele estava no chão, quando começou a parecer incomodado com os risos. Pouco tempo depois, o felino se coloca em posição de ataque e sobe no sofá para “bater” na tutora com as patinhas.

Apesar do ataque, as risadas não pararam, assim como a raiva do animal de estimação, que voltou a pular para “agredir” os tutores — o pet logo ganhou a fama de “inimigo da felicidade”.

Gato arteiro

Mas o mau humor ao escutar gargalhadas não é o único traço de Tuco. Arteiro, ele se coloca em situações complicadas, e a família conta os piores casos do “artista”. Por vezes carinhoso, por vezes reativo, o frajola virou meme nas redes sociais criada para os gatos da família, que reside em Vitória, no Espírito Santos.

Adotado aos 45 dias de vida, Tuco quase não foi “o escolhido”. Segundo a tutora, a primeira pessoa responsável pela ninhada quase ficou com o pet, mas acabou desistindo da ideia.

“Ele sempre teve essa carinha expressiva e engraçada. A gente até pensava que só nós achávamos isso por sermos os tutores. Mas quando começamos a postar vídeos dele, era sobre isso que comentavam”, conta a tutora ao Metrópoles.

Na hora de expor as façanhas do gato, Mayara detalha que ele até já deu uma de “invasor” na residência da vizinha. Bastou uma frestinha aberta por um determinado tempo para que o felino escapasse para visitar a vizinhança.

Apesar da tentativa de conter a fuga do bichano, os tutores não conseguiram impedi-lo de invadir a casa “alheia” para fazer uma boa “inspeção”. Da janela, os humanos acompanharam as aventuras do gato, que andou sobre as mesas, cheirou os objetos, mexeu nas roupas e até descansou na cama da vizinha. “Nós ficamos desesperados, mas depois, lembrando da situação, achamos engraçado demais o deboche dele”, relembra a tutora.

Na fase da adolescência, o pet também não era muito fácil de lidar. De acordo com Mayara, o bichano se atraiu pelo cheiro de um cachorro-quente em cima do fogão. O fogo já estava desligado, enquanto o prato esfriava gradualmente. De forma bem sorrateira, Tuco deu conta de tirar a tampa em silêncio e começou a comer as salsichas. “Quando percebemos, ele estava se enfiando na panela”, comenta.

O bichano é aquele tipo de animal, segundo a tutora, que não pode ficar sozinho na cozinha, porque é hábil em abrir potes, panelas e caixas de pizza. Contudo, apesar do “jeitinho” atentado, o felino é amado pela família e pelos seus seguidores — que esperam ansiosamente para descobrir qual a próxima arte do gato.