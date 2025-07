Conhecida como ‘Felina’, adolescente é apreendida por ligação com facção no interior do Acre

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida nesta segunda-feira (14) durante uma operação policial no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. A jovem é apontada como integrante de uma organização criminosa e suspeita de praticar ameaças contra moradores da cidade.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, envolvendo equipes das delegacias do Juruá e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Segundo as investigações, a adolescente, conhecida pelo apelido de “Felina”, ocupava posição de liderança dentro da facção e tinha influência direta em dois bairros do município.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), a jovem confessou que faz parte da facção há cerca de oito meses e reconheceu ser “frente” da organização na região. Durante o cumprimento do mandado judicial, o celular da adolescente foi apreendido e será periciado para auxiliar nas investigações.

O delegado Marcílio Laurentino, titular da delegacia de Marechal Thaumaturgo, destacou que esta é mais uma ação no enfrentamento ao aliciamento de adolescentes para o crime organizado. “Já são seis adolescentes apreendidos este ano por envolvimento com facções. Estamos trabalhando firmemente para combater esse tipo de prática”, afirmou.

Por determinação da Justiça, a adolescente será encaminhada para Rio Branco, onde ficará internada provisoriamente por 45 dias.