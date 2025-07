Conselheiro tutelar tem casa invadida, é amarrado e executado a tiros

Um conselheiro tutelar, de 43 anos, teve a casa invadida, foi amarrado e morto a tiros. Tony de Paula foi encontrado sem vida com ferimentos no corpo em cima de uma cama de solteiro, com as mãos amarradas nas costas. O crime brutal ocorreu no município de Sobral, no interior do Ceará, na noite desta terça-feira (22/7).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança cearense, equipes da Polícia Militar e a Perícia Forense foram estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos do caso, investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.

O Conselho Tutelar de Sobral divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do profissional. O conselheiro deixou dois filhos.

“Tony foi um verdadeiro guerreiro na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, atuando com coragem, sensibilidade e um profundo senso de justiça. Sua trajetória deixa um legado de amor ao próximo, dedicação ao trabalho e compromisso com a causa que todos nós abraçamos. Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos que, assim como nós, sentem sua partida”, diz um trecho da nota de pesar.