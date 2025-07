conselho-de-odontologia-faz-alerta-sobre-riscos-do-morango-do-amor

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) emitiu um alerta, nessa segunda-feira (28/7), sobre os riscos que o consumo do morango do amor podem oferecer à saúde bucal.

A consistência da sobremesa, viral nas redes sociais, preocupa os dentistas, especialmente no caso de pessoas que utilizam aparelhos ortodônticos, próteses dentárias ou facetas. A receita do doce envolve morango coberto com brigadeiro branco e uma casca de caramelo rígida.

“Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados”, diz o CFO em comunicado.

Alguns dos vídeos que circulam nas redes sociais mostram acidentes com o morango do amor, com a quebra de lentes de contato dentais, desprendimento de dentaduras, contenções, além de próteses arrancadas devido a força exigida para morder o doce.

Riscos do morango do amor

O Conselho Federal de Odontologia aponta que pacientes que usam aparelhos ortodônticos, contenções, facetas, próteses removíveis ou fixas estão entre os que correm maior riscos ao consumir o morango do amor. Alimentos duros e pegajosos podem danificar ou deslocar os dispositivos, além de provocar lesões na gengiva ou na mucosa oral ao serem arrancados por acidente.

“Alimentos excessivamente duros representam um risco real para quem utiliza próteses dentárias ou aparelhos ortodônticos fixos, podendo causar deslocamentos indesejados e até microfraturas. Para pacientes nessa condição, o ideal é evitar totalmente o consumo desses itens”, afirma o dentista Cristiano Demartini, especialista em endodontia, do hospital Odonto Top.

Em alguns casos, como na danificação de dentes, há a necessidade de atendimento de urgência para evitar maiores complicações. A dentista Ilana Marques, da clínica IGM Odontologia para Família, em Brasília, recomenda que, nesses casos, as pessoas guardem a parte quebrada e procurem um especialista o quanto antes.

“O profissional fará uma avaliação para verificar a profundidade da fratura e definir o melhor tratamento, que pode variar desde uma restauração simples até procedimentos mais complexos com pino ou coroa”, explica Ilana.

Alta concentração de açúcar

Além dos danos físicos, os altos níveis de açúcar do morango do amor aumentam o risco de cárie, pois o caramelo gruda nos dentes com facilidade, dificultando a remoção de forma superficial. A entidade odontológica recomenda escovar os dentes e usar fio dental logo após o consumo da sobremesa.

A atitude evita o acúmulo de resíduos e formação de placa bacteriana. “O ideal é consumir o doce com moderação, sempre comer um alimento neutralizador antes e manter uma boa higiene bucal, principalmente com fio dental, escova macia e creme dental fluoretado”, aconselha Ilana.

Pessoas que utilizam aparelho odontológico ou outros dispositivos devem tomar cuidado com o morango do amor

Como consumir o doce com segurança

Para consumir o doce com tranquilidade, o CFO recomenda evitar morder diretamente a casquinha e começar pela parte mais fina do caramelo, utilizando os dentes incisivos (os da frente). Cortar o doce com uma faca para reduzir o impacto direto na mordida também é uma boa estratégia. Ao mastigar, utilize os dentes molares, que são mais fortes e preparados para triturar.

A entidade também aconselha a busca por versões da sobremesa sem o caramelo, o elemento mais perigoso do morango do amor, além da mastigação com cautela, mesmo para pessoas que não usam dispositivos odontológicos.

