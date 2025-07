Construção do viaduto da Avenida Ceará deve ser concluída até final de 2026, revela Bocalom

A construção do Viaduto da Avenida Ceará, em Rio Branco, deve ser finalizada até o final de 2026, segundo previsão do prefeito Tião Bocalom. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), durante reunião com representantes do Governo do Estado e da Prefeitura, realizada para discutir o planejamento do trânsito na região central da capital durante o andamento das obras.

Participaram do encontro o secretário estadual de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Clendes Vilas Boas. A reunião ocorreu no gabinete do prefeito.

Segundo Ítalo Lopes, a obra faz parte do complexo viário da Avenida Ceará e já avança por diferentes etapas, em parceria com a prefeitura e órgãos como a Energisa e o Saerb. “Estamos trabalhando para trazer mais qualidade de vida à população. O prefeito tem acompanhado de perto e, a pedido do governador Gladson Cameli, estamos discutindo os avanços e a próxima fase do projeto”, afirmou o secretário.

FIQUE POR DENTRO: Obra do século em Rio Branco: Complexo Viário da Ceará avança e vai implantar 1º BRT da capital

O superintendente Clendes Vilas Boas destacou que a RBTrans tem atuado em conjunto com a SEOP no planejamento das rotas alternativas, com o apoio do Ministério Público. “Estamos vivendo um momento de harmonia entre a gestão municipal e estadual, e o Ministério Público tem sido essencial na organização do tráfego durante as intervenções”, disse.

Durante a reunião, o prefeito Tião Bocalom agradeceu à população pela paciência com os transtornos causados pela obra e reforçou os benefícios que o novo viaduto trará à mobilidade urbana da cidade. “Essa é uma grande obra que vai ligar a Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. Sabemos que o local é crítico, mas a população tem compreendido a importância desse projeto. O transtorno é temporário, mas o benefício será permanente”, destacou.

A previsão é que o viaduto seja inaugurado antes do fim de 2026, trazendo mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas da região.