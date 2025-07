Consulta sobre Plano Nacional do Livro e Leitura vai até 8 de agosto

Os ministérios da Cultura e da Educação lançaram uma consulta pública sobre o novo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2025-2035.

O objetivo é ouvir a população sobre as ações para o desenvolvimento da leitura no Brasil. As sugestões podem estar relacionas a livros, leitura, literatura, escrita e bibliotecas do país para os próximos dez anos. O processo pretende nortear a elaboração do novo PNLL.

A consulta pública está aberta na plataforma Participa + Brasil até 8 de agosto.

O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) é um conjunto amplo de políticas e ações de valorização do livro e da leitura realizadas pelo Estado e pela sociedade.

O documento também serve de instrumento para que estados, municípios e o Distrito Federal e a sociedade civil desenvolvam o livro, a leitura e a literatura em seus territórios, conheçam e usem as novas leis e instrumentos de gestão cultural aprovados desde 2023.

“É preciso promover o melhor uso desses recursos tanto financeiros quanto de gestão, em prol da leitura, da ampliação do número e qualificação das bibliotecas, dos eventos literários, mediação de leitura, da circulação de escritores e escritoras, da publicação e formação em escrita, entre tantos outros”, diz o trecho da consulta pública na plataforma.