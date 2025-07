Consumo frequente de energéticos pode causar danos graves à saúde, alerta médico

Muito populares entre jovens e adultos, as bebidas energéticas nem sempre são tratadas com a seriedade que merecem. É o que alerta o médico Lucas Geraldini Coelho, que tem usado as redes sociais para conscientizar a população sobre os riscos do consumo exagerado desses produtos.

De acordo com o profissional, uma única lata pode conter uma carga de cafeína muito superior à de um café comum, somada a altas doses de açúcar e outras substâncias estimulantes. O resultado é um impacto direto no sistema cardiovascular e nervoso, com possíveis consequências como arritmia, hipertensão, crises de ansiedade, insônia e até risco aumentado de infarto ou AVC em casos mais graves.

“O problema não é tomar uma vez ou outra, mas sim o uso frequente e desinformado”, reforça Lucas. Para ele, o mais importante é que as pessoas saibam o que estão consumindo e entendam os efeitos a longo prazo.

A publicação foi feita em parceria com a Ccor, centro especializado em reabilitação, que oferece acompanhamento com médicos, nutricionistas e fisioterapeutas para quem busca recuperar a saúde com responsabilidade e apoio profissional.

Veja o vídeo: