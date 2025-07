ContilNet e Sem Fronteiras anunciam parceria para a maior cobertura da Expoacre 2025

O ContilNet Notícias firmou uma nova parceria com a empresa acreana Sem Fronteiras Ultra Fibra para garantir uma cobertura histórica da Expoacre 2025. O evento, considerado o mais importante do calendário oficial do estado, terá uma transmissão ainda mais ampla e completa, conectando o público a tudo o que acontece dentro da maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Acre.

A Sem Fronteiras é referência no setor de internet no estado. Atualmente, atende mais de 33 mil clientes e está presente em todos os 22 municípios do Acre. Com uma rede que ultrapassa os 2 mil quilômetros de extensão, a operadora tem se consolidado como líder em conectividade.

Esse reconhecimento veio de forma oficial em 2025, quando a empresa foi premiada em cinco categorias pelo site especializado MelhorPlano.net: melhor velocidade, maior índice de satisfação dos clientes, melhor provedor, melhor internet para jogos online e maior estabilidade de conexão.

Durante a Expoacre 2025, a Sem Fronteiras ficará responsável por manter a qualidade e a estabilidade da transmissão oficial do evento. A empresa já havia atuado ao lado do ContilNet em 2023, garantindo uma cobertura de sucesso. Agora, em um momento ainda mais especial, na comemoração da 50ª edição da feira, a expectativa é oferecer uma experiência imersiva ao público.

Além disso, a produtora Orna Audiovisual também integra essa parceria estratégica, somando forças para transformar a Expoacre 2025 em um grande espetáculo para quem acompanha de casa.

Com um time de profissionais experientes, equipamentos de última geração e cobertura em múltiplas plataformas, ContilNet, Sem Fronteiras e Orna prometem levar a essência da feira diretamente para os lares acreanos, com qualidade, emoção e interatividade.