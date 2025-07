Conversão proibida causa grave acidente em avenida de Rio Branco

O entregador Alexandre Alves de Oliveira Cardoso, de 29 anos, ficou ferido após colidir com outra motocicleta que realizou uma conversão proibida sobre uma faixa contínua, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé São Francisco, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan, de cor cinza, pela Avenida Getúlio Vargas, quando, mais à frente, outro motociclista, ainda não identificado, que seguia no mesmo sentido em uma moto modelo Biz, também de cor cinza, fez uma conversão proibida para acessar a faixa contrária da via. Alexandre acabou colidindo na traseira da moto Biz.

Com o impacto, Alexandre perdeu o controle da moto e caiu a cerca de cinco metros do local da colisão. A motocicleta dele seguiu sozinha por aproximadamente 50 metros e colidiu contra um veículo modelo Spin, de cor branca, que estava estacionado. O carro havia sido comprado há pouco mais de 24 horas em uma concessionária.

Nossa reportagem conversou com o proprietário do veículo, que informou que o automóvel possuía seguro e que o mesmo foi acionado para cobrir os danos causados. A frente e a lateral do carro ficaram parcialmente destruídas.

Uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao motociclista. Alexandre sofreu uma luxação no ombro e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Já o outro motociclista teve apenas escoriações leves.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e isolou a área para os procedimentos de perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o carro e as duas motocicletas foram liberados.