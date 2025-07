Convidada de Militão e Tainá é vencida pelo sono e nem Gusttavo Lima dá jeito

A festa de casamento do jogador Éder Militão e da influenciadora Tainá Castro teve início na última sexta-feira (18/7) e seguiu madrugada adentro, mas nem todo mundo conseguiu ficar acordado. Uma das convidadas tirou um cochilo entre uma apresentação musical e outra, e não acordou nem com Gusttavo Lima cantando ao seu lado. O momento inusitado divertiu as demais pessoas presentes e os seguidores do casal.

A apresentação do cantor sertanejo teve início por volta das 2 horas da madrugada, e foi a atração principal da celebração, que ainda contou com shows de Léo Santana, o grupo de pagode Di Propósito, e uma dupla de violinistas.

Reprodução Instagram @tainamilitao Éder Militão e Tainá Castro no casamento Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Tainá Castro e as madrinhas no palco de Léo Santana durante o casamento com Éder Militão Reprodução/@leosantana Éder Militão e Vini Jr. cantam junto de Léo Santana no casamento do jogador do Real Madrir com Tainá Castro Reprodução/@leosantana Éder Militão revela nervosismo em seu casamento Reprodução: Portal LeoDias

O jogador do Real Madrid chegou a se emocionar ao encontrar Gusttavo Lima na chegada ao evento. Os noivos aproveitaram para registrar fotos juntos antes do cantor subir ao palco.

O evento luxuoso aconteceu no hotel cinco estrelas Palácio Tangará, em São Paulo. Com decoração luxuosa para 350 convidados, estima-se que o investimento total do evento tenha ultrapassado R$ 2 milhões.