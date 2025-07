Convite especial: cavalgada Agro Norte 2025

É com grande alegria que convidamos você e sua família para participar do evento mais tradicional e esperado do ano: a nossa Cavalgada Agro Norte 2025!

🐎 No dia 26 de julho (sábado), vista seu chapéu, prepare sua bota e venha celebrar com a gente esse momento especial que abre com chave de ouro a Expoacre 2025!

🎶 Teremos show ao vivo com Bob Ney & Bob Nilton, trazendo o melhor do sertanejo raiz que todo peão gosta!

🍛 No cardápio: aquele arroz carreteiro caprichado, comida de verdade feita com carinho, além de muitas outras delícias!

🚙 E claro, a estrela da Agro Norte também vai marcar presença: a All New Triton 2026, pronta para encarar qualquer desafio no campo ou na cidade.

🌾 Ambiente familiar, música boa, comida típica, tradição e a força do nosso povo rural. Tudo isso preparado com muito carinho para você!

📍Local: Estacionamento da Agro Norte Mitsubishi

🕘 Horário: A partir das 9h

Venha fazer parte dessa festa com a gente!

Insta : @danielcruzphotos, @carlos_jesiel_