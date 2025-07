Copa América feminina começa nesta sexta, no Equador; saiba tudo sobre o torneio

A Copa América feminina começa nesta sexta-feira (11 de julho), no Equador. A principal competição de futebol de seleções sul-americanas reúne as 10 equipes do continente, divididas em dois grupos, na briga pelo título. Atual campeã do torneio, a Seleção Brasileira entra em campo no domingo (13 de julho), às 21h (de Brasília), pela estreia do torneio.

Uruguai e Ecuador se enfrentam no duelo de abertura do torneio. O jogo acontece nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Complejo Independiente del Valle.

Regulamento e grupos da competição

As duas melhores seleções de cada grupo se classificam para as semifinais da Copa, que estão previstas para os dias 28 e 29 de julho. As terceiras melhores colocadas das chaves disputam o quinto lugar da competição, também prevista para o dia 28.

Quem passar da semifinal disputa a grande final da competição, no dia 2 de agosto. Já as equipes que caírem se enfrentam na disputa do terceiro lugar, no dia 1º do mesmo mês.

Confira os grupos da Copa América:

Grupo A: Argentina Chile Equador Peru Uruguai

Grupo B: Brasil Bolívia Colômbia Paraguai Venezuela



A Seleção Brasileira em busca do nono título

Com oito títulos, a Seleção Brasileira é a maior campeã da Copa América. A Argentina é a segunda seleção mais vencedora, com um troféu da competição. Sob o comando de Arthur Elias, as brasileiras buscam manter a hegemonia e conquistar a nona taça do torneio.

Confira o calendário da Seleção Brasileira na primeira fase:

Brasil x Venezuela – 1ª rodada Data: domingo, 13/7 Horário: 21h Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda , em Quito

x – 1ª rodada Bolívia x Brasil – 2ª rodada Data: quarta-feira, 16/7 Horário: 18h Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda , em Quito

x – 2ª rodada Paraguai x Brasil – 4ª rodada Data: terça-feira, 22/7 Horário: 21h Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda , em Quito

x – 4ª rodada Brasil x Colômbia – 5ª rodada Data: sexta-feira, 25/7 Horário: 21h Local: Estádio IDV , em Quito

x – 5ª rodada

