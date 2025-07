Copa do Brasil: confira quais são os duelos decisivos desta quinta-feira (31)

A bola rola no Brasil e no mundo com confrontos eliminatórios, finais e grandes clássicos

(CBF realizou o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil (Reprodução))

Falta pouco para a bola rolar nos dois duelos restantes da ida das oitavas de final da Copa do Brasil! E o cardápio de jogos desta quinta-feira (31/7) é mais que especial, com direito aos dois últimos campeões em campo — São Paulo, que levou o troféu em 2022, e o atual campeão Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, reedita a final de 2024 contra o Atlético-MG.

Os protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil entram em campo às 21h30, no Maracanã. O estádio foi palco do mesmo confronto há poucos dias, já que Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27/7), com vitória dos comandados de Filipe Luís por 1 a 0.

Veja as fotos Reprodução Rafinha com troféu da Copa do BrasilReprodução/Instagram: @rafinha13 CBF realizou o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil (Reprodução) Troféu da Copa do Brasil (Divulgação) Club Athletico Paranaense, o Furacão, disputa Série B, a partir de 5 de abril Divulgação

Leia Também

Às 19h30, o São Paulo recebe o Athletico-PR no Morumbis. O Tricolor Paulista sonha com o bicampeonato da Copa do Brasil, enquanto os paranaenses precisam afastar a má fase na Série B do Brasileirão para avançar e também seguir pensando em levantar o troféu pela segunda vez.

A bola também rola em outros cantos do planeta, com direito ao clássico de Londres entre Arsenal x Tottenham, já às 8h30. Meia hora antes, o Barcelona faz mais uma partida do tour pela Ásia e enfrenta o Seoul. Às 16h45, tem decisão da Supertaça de Portugal entre Sporting e Benfica. De volta ao Brasil, Vila Nova x Coritiba se enfrentam pela Série B, às 21h45.

Agenda de jogos (31/7)

8h – Seoul x Barcelona (N Sports)

8h30 – Arsenal x Tottenham (ESPN e Disney+)

16h45 – Sporting x Benfica (N Sports)

19h30 – São Paulo x Athletico-PR (Prime Video)

21h30 – Flamengo x Atlético-MG (SporTV e Premiere)

21h45 –Vila Nova x Coritiba (RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!