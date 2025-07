Copa do Mundo 2026: CBF e Ancelotti definem logística da Seleção Brasileira nos EUA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já está a todo vapor com os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, que terá sede tripla nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, embarca para os EUA na próxima segunda-feira (7 de julho) para inspecionar possíveis instalações da Canarinho.

Ancelotti se juntará aos coordenadores Rodrigo Caetano e Juan Santos, que já desembarcaram em solo norte-americano nesta quarta-feira (2 de julho). Além das visitas aos centros de treinamento, o treinador italiano também acompanhará a reta final do Mundial de Clubes, cuja final está marcada para 13 de julho.

Cidades em foco para a sede da Seleção

De acordo com a CBF, Ancelotti visitará Nova York, cidade que receberá as semifinais da Copa do Mundo, nos dias 8 e 9 de julho. Ele também irá ao estado vizinho, Nova Jersey, onde ocorrerá a grande final do torneio.

A comissão técnica da Seleção busca definir onde o time ficará instalado em 2026, e três locais se destacam como principais candidatos: Orlando, Portland e Seattle. O supervisor geral da CBF, Sérgio Dimas, e o fisiologista da Seleção Brasileira, Guilherme Passos, já haviam visitado os centros de treinamento dessas três cidades na última semana de junho.

A CBF pretende escolher a sede brasileira nos Estados Unidos antes mesmo da realização do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em dezembro.

