COREN/AC anuncia concurso público com previsão de edital até outubro

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) confirmou que publicará, até o início de outubro deste ano, o edital de seu novo concurso público para provimento de cargos efetivos. A iniciativa busca fortalecer a estrutura técnica e administrativa da instituição, ampliando sua capacidade de fiscalização, orientação e valorização da Enfermagem no estado.

Segundo o presidente do COREN/AC, Adailton Cruz, o concurso está em fase avançada de preparação. Todas as etapas internas já foram concluídas, e a autarquia trabalha agora na finalização dos trâmites para a publicação do edital.

Entre os cargos que serão contemplados no certame, estão oportunidades para Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Agente Administrativo e Contador, abrangendo funções de nível médio e superior. Os salários previstos variam entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00, conforme a complexidade e as atribuições de cada cargo, representando uma oportunidade significativa para profissionais das áreas da saúde e da administração que desejam ingressar no serviço público com estabilidade.

Para o presidente Adailton Cruz, a realização do concurso é parte do compromisso institucional com a qualidade dos serviços prestados à sociedade:

“Este concurso é um passo estratégico para ampliar a estrutura do COREN/AC e maximizar nossa presença em todo o estado. Com o reforço das equipes, poderemos intensificar as ações de fiscalização, orientação e promoção da ética no exercício da Enfermagem. Quem ganha com isso é a categoria profissional e, acima de tudo, a população acreana, que contará com um Conselho ainda mais atuante e estruturado.”

Mais informações sobre o edital, requisitos e cronograma serão divulgadas em breve nos canais oficiais do COREN/AC.