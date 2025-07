Corinthians: Melo nega acusações após virar réu e diz que processo é ilegal e abusivo

O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, se manifestou após a Justiça de São Paulo aceitá-lo como réu em uma acusação de lavagem de dinheiro. Em resposta, o dirigente declarou que “todas as acusações contra ele são falsas” e classificou o processo como “ilegal e repleto de nulidades e abusos”.

A defesa também afirmou que “o presidente Augusto Melo nada deve e nada teme, por isso já solicitou o fim do sigilo que impede o acesso da torcida corinthiana à íntegra dos documentos da ação”.

Além de Melo, o Ministério Público também incluiu na denúncia os ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além do empresário Alex Cassundé.

O presidente afastado responde por suspeitas de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Leia a nota da defesa de Augusto Melo na íntegra:

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirma que todas as acusações contra ele são falsas. Ele é vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos, como o acesso a dados do Coaf sem autorização judicial e a participação da Policia Civil e do Ministério Público de São Paulo em um caso de competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, uma vez que envolve um contrato internacional.

O recebimento da denúncia pela Justiça é uma etapa formal do processo, que não altera em nada o curso da ação. A defesa vai impetrar os habeas corpus necessários com o objetivo de fulminar esse processo kafkiano e ilegal.

O presidente Augusto Melo nada deve e nada teme, por isso já solicitou o fim do sigilo que impede o acesso da torcida corinthiana à íntegra dos documentos da ação. A defesa também solicitou que as autoridades competentes, a PF e o MPF, cuidem do caso. Está em curso ainda uma investigação defensiva, conforme regulamentado pela OAB, que comprovará a inocência do presidente legitimamente eleito do Corinthians.

Augusto Melo segue confiante de que a verdade prevalecerá e reitera seu compromisso com a retomada da organização financeira do clube, que sofreu grande retrocesso desde que ele foi retirado do cargo por seus adversários políticos, que hoje conduzem uma gestão conhecida pelo não pagamento de obrigações e depreciação do clube dentro e fora de campo.