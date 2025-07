O Corinthians bateu o Ceará por 1 x 0, na noite de disputa pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (16/7). As equipes se enfrentaram no Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do campeonato. O placar levou o Timão aos 20 pontos, fazendo com que ganhasse duas colocações e ir para a primeira página da tabela.

Veja o gol: