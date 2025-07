Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao clássico pela Copa do Brasil

A bola vai rolar para Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira (30/7), às 21h30. Na Neo Química Arena, os rivais paulistas se encontram em clássico válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida é válida pela ida da primeira fase do mata-mata. Pela volta, as equipes se encontram no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (6/8), às 21h30.

Palmeiras e Corinthians se encontram pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão

O Corinthians é o 11° colocado no Brasileirão

Prováveis escalações

Provável escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Provável escalação: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque.

Onde assistir

A partida entre Corinthians x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será transmitida ao vivo por TV aberta (Globo), TV fecahda (Sportv) e streaming (Prime Video).