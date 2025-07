Corpo de homem desaparecido é achado em mata no Acre; suspeito confessa tortura e morte

O corpo de Francisco Fernando Lima Costa foi localizado em avançado estado de decomposição em uma área de difícil acesso na zona rural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, na tarde do último domingo (20). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava desaparecida desde o dia 26 de junho e teria sido alvo de tortura e homicídio.

Um dos suspeitos do crime, Messias Cavalcante Pedroza, já havia sido preso na semana anterior. A retirada do corpo precisou do apoio de uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), devido à dificuldade de acesso ao local onde foi encontrado.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o estado avançado de decomposição impediu o reconhecimento imediato da vítima pela família, mas, com o auxílio de vídeos, os parentes conseguiram confirmar a identidade de Francisco. As investigações apontam que o crime foi motivado por conflitos entre facções criminosas. Francisco teria fugido de Rondônia após ser acusado de estupro e buscou abrigo em Rio Branco, onde passou a integrar uma facção rival. Por isso, foi marcado para morrer.

Ainda segundo a polícia, o suspeito preso confessou que Francisco carregava cerca de seis quilos de crack e que o atraiu para negociar a droga. Quando a vítima chegou ao local combinado, foi morta. O entorpecente teria sido repassado posteriormente para a facção, com destino ao Mato Grosso.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos no crime. O delegado informou ainda que Messias Pedroza é considerado perigoso e já era investigado por outros homicídios, incluindo o de João Vitor da Silva Borges, de 21 anos, morto em Cruzeiro do Sul, além de crimes como furtos e pichações na região de Marechal Thaumaturgo.