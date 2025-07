Corpo é encontrado enterrado em área do Santuário de Aparecida

O corpo de um homem não identificado foi encontrado enterrado no terreno que pertence ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, nessa segunda-feira (14/7).

Havia um pé de cabra ao lado do local onde o corpo estava.

O que se sabe:

A Polícia Civil está investigando o caso como um homicídio realizado na Rua Maria Magdalena Ouvires, em Aparecida.

A perícia foi acionada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o crime foi registrado na delegacia da cidade.

O Santuário Nacional de Aparecida informou que o local onde o corpo foi enterrado está localizado em uma região afastada da Basílica, sem acesso ao público. Além disso, explicou que a área do terreno não tem edificações ou intervenções, possuindo características rurais e cercada por arame.

A assessoria de imprensa do santuário também ressaltou que as equipes colaboraram com a autoridade policial, fornecendo informações e facilitando o acesso à área.

“O Santuário Nacional reitera seu compromisso com a segurança dos fiéis, visitantes e colaboradores, mantendo vigilância constante em suas áreas de circulação pública e reforçando medidas preventivas em parceria com as autoridades competentes”, disseram, por meio de nota.