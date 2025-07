Corpo é encontrado nas proximidades de lixão em Cruzeiro do Sul; Polícia Civil investiga o caso

Na manhã desta sexta-feira (4), um corpo foi encontrado nas imediações do lixão de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O achado mobilizou equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que estiveram no local realizando os primeiros procedimentos de investigação e perícia.

Até o momento, a vítima ainda não foi oficialmente identificada, e as causas da morte permanecem desconhecidas. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação e apuração das circunstâncias do óbito.

A área foi isolada pelas autoridades para garantir a preservação da cena do possível crime e permitir que os trabalhos da perícia sejam realizados com segurança e precisão.

A Polícia Civil já iniciou a investigação do caso, e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da análise preliminar e dos exames realizados no IML.