Corpo encontrado em Cruzeiro do Sul é de homem que desapareceu ao sair para buscar dinheiro

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta sexta-feira (4), nas proximidades do lixão de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A descoberta foi feita por moradores da região, que acionaram as autoridades logo após se depararem com o cadáver em uma via de acesso próxima ao local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros se deslocaram até a área, isolaram o perímetro e iniciaram os primeiros procedimentos periciais. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passará por exames para esclarecer as causas da morte.

Poucas horas após a remoção, familiares identificaram a vítima como sendo Lucas Nascimento da Costa, de 31 anos. Ele estava desaparecido desde o último sábado (29), quando saiu de casa, no bairro Telégrafo, por volta das 19h30, afirmando que iria buscar uma quantia em dinheiro. Desde então, não havia mais sido visto.

