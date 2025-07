Corpo encontrado em freezer: homem desaparecido é vítima de homicídio

O corpo de Monecyr de Oliveira, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de um freezer, com um saco plástico amarrado na cabeça, em uma residência em Alta Floresta D’Oeste (RO). O achado ocorreu no último domingo (6), após Monecyr estar desaparecido desde a sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Monecyr nu, dentro do eletrodoméstico. A cena do crime também apresentava diversas latas de cerveja espalhadas pelo chão.

A Polícia Civil informou que a principal linha de investigação é homicídio, visto que há indícios claros de tentativa de ocultação de cadáver e possíveis vestígios que foram apagados do local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que serão cruciais para esclarecer a causa da morte e a dinâmica exata do crime. As investigações sobre o caso seguem em andamento.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet