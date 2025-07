Correspondente bancário do interior do Acre denuncia falhas no app Meu INSS

Um problema recorrente no sistema de reconhecimento facial do aplicativo Meu INSS tem prejudicado milhares de beneficiários em todo o Brasil. A denúncia parte do correspondente bancário Airton Magalhães, que atua há 17 anos no ramo de empréstimos consignados em Assis Brasil (AC). Em carta enviada nesta segunda‑feira (1º) ao ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele relata que a falha impede o desbloqueio necessário para a liberação de crédito a aposentados e pensionistas.

De acordo com Magalhães, segurados que procuram contratar empréstimos consignados se deparam repetidamente com a mensagem: “Problema no reconhecimento facial – tente novamente mais tarde.” O bloqueio compromete o planejamento financeiro de famílias que contam com o crédito para honrar despesas básicas.

“Informo que o sistema de reconhecimento facial não está funcionando corretamente, impossibilitando a conclusão do procedimento, mesmo após diversas tentativas. Essa falha está prejudicando não apenas a mim, mas também milhares de beneficiários em todo o Brasil”, afirmou o correspondente em seu apelo.

Na carta, assinada em nome dos Correspondentes Bancários (Corbans) do país, ele acrescenta que os atendentes estão na linha de frente do problema, sofrendo pressão dos segurados por uma falha fora de sua alçada. Magalhães atribui a responsabilidade técnica ao Ministério da Previdência Social e cobra providências imediatas.

Entre os pedidos feitos ao governo, estão: intervenção imediata para restabelecer a estabilidade do sistema de reconhecimento facial; criação de um canal técnico direto com os Corbans para esclarecimentos e suporte e transparência sobre os prazos para normalização do serviço.

“Solicito que o desbloqueio seja feito de forma manual ou por outro meio alternativo legal, garantindo meu direito de usufruir do benefício enquanto o sistema não for restabelecido”, acrescentou Airton Magalhães em apelo pessoal.

O correspondente também aponta que os problemas no aplicativo são uma herança da gestão anterior, marcada por fraudes e interrupções nos serviços, e pede uma ação coordenada do governo federal para assegurar o acesso dos aposentados e pensionistas aos seus direitos.

LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA

Assis Brasil – AC, 01 de julho de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Wolney Queiroz Maciel – Ministro da Previdência Social

Ao Excelentíssimo Senhor

Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República Federativa do Brasil

Assunto: Interrupção no sistema de desbloqueio por reconhecimento facial prejudica milhões de brasileiros

Excelentíssimos Senhores,

Representando todos os Correspondentes Bancários (Corbans) do Brasil, manifestamos nossa profunda preocupação com a frequência de falhas e indisponibilidades no sistema de desbloqueio de benefícios do INSS via reconhecimento facial. O ponto crítico, que impede grandes contingentes de beneficiários de utilizarem seus benefícios como garantia em empréstimos consignados, tem levado a prejuízos econômicos e sociais significativos.

Milhares de aposentados e pensionistas estão chegando às nossas unidades para contratar crédito, mas se deparam com a mensagem: “Problema no reconhecimento facial – tente novamente mais tarde”, o que impede completamente a concessão do empréstimo, comprometendo planejamento financeiro e bem‑estar familiar.

Como agentes de atendimento, estamos na linha de frente dessa questão e sofremos pressão direta por algo que está além de nossa esfera de controle. A responsabilidade técnica e gerencial do sistema recai inteiramente sobre este Ministério e os órgãos governamentais competentes.

Diante disso, solicitamos com urgência:

1. Intervenção imediata no sistema de desbloqueio por facial, com restabelecimento de sua estabilidade;

2. Abertura de canal de suporte técnico dedicado aos Corbans, para que possamos prestar informações claras e tranquilizar os beneficiários;

3. Transparência quanto aos prazos e cronograma para normalização definitiva do sistema.

Confiamos no compromisso do governo com o atendimento aos aposentados e pensionistas, especialmente diante dos desafios herdados da gestão anterior, marcada por fraudes e descontinuidades  . Acreditamos que, com ação coordenada, é possível garantir o acesso aos direitos previstos e resgatar a confiança da população.

Aguardamos um retorno breve com parecer técnico e medidas corretivas.

Atenciosamente.

Em nome dos Correspondentes Bancários – CORBAN Brasil.