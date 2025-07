Corrida por uma vaga! Concurso da PF registra mais de 218 mil inscritos

As provas do concurso PF (Polícia Federal) serão aplicadas em 27 de julho e a banca organizadora divulgou informações sobre a estatística de inscritos no certame!

Segundo a banca Cebraspe, o concurso registrou, no total, 218.821 candidatos inscritos para concorrer às 1.000 vagas ofertadas para Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

Desse total, 50.939 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas destinadas a pessoas pretas e pardas e 4.633 candidatos concorrerão como pessoas com deficiência.

Vale lembrar que o último concurso PF, realizado em 2021, registrou 324.615 inscritos, sendo 222.631 apenas para o cargo de Agente de Polícia Federal. Além disso, é importante mencionar que a instituição conta, atualmente, com 2.035 cargos vagos dentre as cinco carreiras existentes.

Em relação à demanda divulgada neste 18 de julho, o cargo que registrou o maior número de candidaturas foi Agente de Polícia Federal, com 137.645 inscrições confirmadas. A demanda na ampla concorrência será de 291,62 candidatos por vaga.

Para o cargo de Escrivão, foram 26.666 inscrições e demanda de 222,22 candidatos por vaga na ampla concorrência. Já para Delegado, o certame registrou 20.533 inscritos e a concorrência na ampla será de 228,14 candidatos por vaga.

Confira o número de inscritos por cargo e a demanda por vaga na ampla concorrência:

Locais e horários das provas

Vale lembrar que os locais de prova já estão disponíveis para consulta no site da banca Cebraspe e a aplicação da avaliação seguirá o horário de Brasília/DF, conforme descrito abaixo:

Prova objetiva para Delegado: Abertura dos portões: 7 horas; Fechamento dos portões: 8 horas; Início das provas: 8 horas e 30 minutos; Tempo de aplicação das provas: 3 horas e 30 minutos.

Prova discursiva para Delegado: Abertura dos portões: 13 horas; Fechamento dos portões: 14 horas; Início das provas: 14 horas e 30 minutos; Tempo de aplicação das provas: 5 horas.

Provas objetivas e discursiva para demais cargos: Abertura dos portões: 13 horas; Fechamento dos portões: 14 horas; Início das provas: 14 horas e 30 minutos; Tempo de aplicação das provas: 4 horas e 30 minutos.



Panorama do concurso PF

O certame oferta 1.000 vagas de nível superior para Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Polícia Federal : 630 vagas;

: 630 vagas; Escrivão de Polícia Federal : 160 vagas;

: 160 vagas; Delegado de Polícia Federal : 120 vagas;

: 120 vagas; Papiloscopista Policial Federal : 21 vagas;

: 21 vagas; Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Delegado da Polícia Federal : R$ 26.800,00

: R$ 26.800,00 Perito Criminal Federal : R$ 26.800,00

: R$ 26.800,00 Agente da Polícia Federal : R$ 14.164,81

: R$ 14.164,81 Escrivão da Polícia Federal : R$ 14.164,81

: R$ 14.164,81 Papiloscopista da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Os subsídios dos cargos acima podem ser acrescidos das seguintes verbas indenizatórias, conforme o caso:

Auxílio-saúde;

Auxílio-alimentação;

Assistência Pré-escolar para dependentes até 6 anos incompletos;

Adicional de fronteira.

Resumo

Banca : Cebraspe

: Vagas : 1.000

: Cargos : Delegado , Escrivão , Papiloscopista , Agente , Perito

: , , , , Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salários iniciais : De R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

: De R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil Inscrições : 26/5 a 13/6/2025

: 26/5 a 13/6/2025 Taxa de inscrição : R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

: R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista) Provas : 27/7/2025

: 27/7/2025 Edital : Disponível no site do Cebraspe

: Disponível no site do Edital

