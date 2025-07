“Corto seu pescoço e mando para meus pais”, ameaça homem que agrediu irmã

Uma briga familiar em Valparaíso (GO), no Entorno do Distrito Federal, resultou na prisão de um homem de 23 anos nesse domingo (6/7). A irmã da vítima relatou à polícia que ele a ameaçou de cortar o pescoço e enviar a cabeça para os pais.

A vítima foi empurrada e ameaçada com duas facas serrilhadas ao tentar se trancar em casa para se proteger do irmão, que aparece em vídeo com as armas.

Início da agressão e intervenção policial

A confusão começou dentro do apartamento da família, onde o agressor quebrou objetos e atacou o irmão com vários murros. Diante da violência, as próprias vítimas acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO), que prontamente compareceu ao local e prendeu o jovem.

A família informou que o agressor é dependente químico. Após agredir o irmão, ele perseguiu a mãe e a irmã, que conseguiram se trancar no apartamento.

Veja imagens:

Violência contra a mãe e resistência à prisão

Além de xingar a mãe de “vadia e traíra”, o agressor a empurrou e a ameaçou de morte. Em seguida, pegou uma garrafa de vidro e a arremessou contra o irmão.

Com a chegada da PMGO, ele resistiu à prisão, sendo necessário algemá-lo. Enquanto estava no compartimento traseiro da viatura, o homem ainda danificou o veículo com vários chutes.

Autuação e investigação

Levado à delegacia, o agressor foi autuado por lesão corporal, ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, vias de fato e dano qualificado. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet