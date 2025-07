Cosméticos com referência a cannabis no rótulo são proibidos pela Anvisa; veja quais

A Anvisa proibiu a venda de cosméticos com a palavra “hemp” no rótulo por entender que a expressão pode induzir o consumidor a erro, ao sugerir a presença de derivados da planta Cannabis sativa na composição — algo que exige autorização específica da agência. A decisão se baseia no artigo 12 da Resolução RDC nº 907/2024, que proíbe termos ou imagens que transmitam informações falsas ou confusas sobre a fórmula, origem ou finalidade do produto.