Cotado para disputar o governo, Bocalom faz andanças por municípios do Acre

Apesar de ainda não haver uma definição sobre o futuro político de Tião Bocalom nas eleições de 2026, o prefeito de Rio Branco tem intensificado suas visitas a municípios do Acre nos últimos dias.

Apontado nos bastidores como possível pré-candidato ao Governo do Estado, Bocalom tem cumprido agendas na condição de presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e também à frente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre (Cinresoac). Em algumas dessas agendas, ele esteve acompanhado do senador Márcio Bittar.

Na sexta-feira (18), Bocalom esteve em Feijó, conhecida como a “terra do açaí”, onde visitou o Centro dos Idosos e concedeu entrevista à Rádio Difusora. Também esteve no gabinete do prefeito Railson Ferreira, com quem se reuniu, juntamente com o vice-prefeito.

Após deixar Feijó, o prefeito seguiu para Tarauacá, onde foi recebido pelo prefeito Rodrigo Damasceno. Na cidade, participou do lançamento do Festival de Praia, tomou café com a ex-prefeita Maria Lucinéia e com o ex-deputado federal Jesus Sérgio.

No domingo, Bocalom visitou o município de Jordão, onde conversou com o prefeito Cléber Kaxinawá e vereadores locais, discutindo demandas municipais e ações conjuntas.

Encerrando a agenda, o prefeito de Rio Branco esteve em Porto Walter, onde se reuniu com o gestor municipal para tratar de assuntos relacionados ao consórcio de resíduos sólidos. Na ocasião, também dialogou com lideranças políticas locais e cumprimentou moradores da cidade.

Sobre as eleições de 2026, Bocalom já afirmou publicamente que não tem interesse em disputar o Governo, mas admitiu que aceitaria a missão caso a direita chegasse a um consenso e o convidasse.

Durante visita técnica às obras do Viaduto da Avenida Ceará, também na sexta-feira (18), o governador Gladson Cameli foi questionado sobre o cenário eleitoral e comentou que não descarta a possibilidade de Bocalom compor uma chapa ao lado da vice-governadora Mailza Assis na disputa pelo Governo do Estado.