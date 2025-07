Coutinho fica! Vasco anuncia renovação de contrato e camisa 10 para o craque

O Vasco fez a alegria de sua torcida nesta sexta-feira (4 de julho), anunciando que Philippe Coutinho continuará defendendo as cores do clube. O jogador e a diretoria vascaína selaram a renovação de contrato por mais um ano, estendendo o vínculo até junho de 2026.

Antes, Coutinho estava no Vasco por empréstimo. Para concretizar sua permanência em São Januário, o meia precisou rescindir seu contrato com o Aston Villa, da Inglaterra.

“Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros”, declarou Coutinho ao site oficial do Vasco.

Para coroar a permanência do ídolo, o clube também anunciou que Coutinho passará a vestir a camisa 10, um número de grande peso na história do Vasco. A camisa pertencia anteriormente ao francês Dimitri Payet, que deixou a equipe no início de junho.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet