Craques mirins de Sena Madureira se destacam ao conquistar título no Rondônia Cup

Oriundos da cidade de Sena Madureira, interior do Acre, os craques Davi Luiz (Vampetinha, camisa 7) e Pietro Mendonça (Mbappé, camisa 21) estão sendo considerados grandes revelações da Rocup 2025, considerada a maior competição de Futebol de base da Região Norte do Brasil. Atuando pela Escolinha do Rei Artur, eles fizeram história ao conquistar o título.

Em face de suas atuações, os dois atletas mirins chamaram a atenção de olheiros de grandes clubes brasileiros, dentre eles, Palmeiras e Flamengo.

A Rocup foi disputada em Ji-Paraná (Rondônia) e reuniu equipes de vários Estados do Brasil. Para coroar a destacada performance nos gramados, Vampetinha assinalou um gol na grande final. Pietro também fez ótimas partidas, sendo escolhido como um dos melhores laterais direitos da competição.

“Vampetinha” tem 9 anos de idade e é filho de Francisco Cordeiro, o “Vampeta”. Já Pietro tem 10 anos e é filho do Paulinho. Por coincidência, os pais também brilharam em épocas passadas nos campeonatos disputados em Sena Madureira. As duas joias surgem como promissoras no futebol Nacional.

Em Sena Madureira, os dois atletas mirins fazem parte da Escolinha de Futebol Sena Esporte, de Júlio César e Doka Madureira.