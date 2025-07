Crematório abandonou quase 400 corpos não queimados no México

A polícia do México descobriu 383 cadáveres empilhados, embalsamados e abandonados em um crematório particular em Ciudad Juárez, no norte do país, informaram promotores locais na terça-feira (1º).

Segundo o Ministério Público de Chihuahua, a descoberta aponta para negligência dos administradores do estabelecimento, com os corpos encontrados empilhados sem qualquer ordem em várias salas do prédio onde o crematório funciona.

“Um total de 383 corpos foram recuperados, dos quais 218 são do sexo masculino, 149 do sexo feminino e 16 ainda não identificados”, afirmou Javier Sanchez Herrera, diretor de Serviços Forenses.

As autoridades falaram que todos os cadáveres foram embalsamados e presume-se que tenham certidões de óbito, conforme exigido pelo protocolo para o processamento de restos mortais humanos.

O Ministério Público acredita que a grande maioria desses corpos foi velada e posteriormente transportada para o crematório para incineração, com as cinzas sendo devolvidas às famílias.

No entanto, isso aparentemente nunca aconteceu, e parentes podem ter recebido outro material em vez das cinzas dos entes queridos.

Durante a operação, duas pessoas foram presas sob acusações relacionadas a sepultamento, exumação e maus-tratos a cadáveres ou restos mortais.

Acredita-se que ambos os acusados ​​sejam operadores do crematório, que pelo menos cinco funerárias subcontrataram para a incineração de corpos, em alguns casos por até cinco anos.

“As ações ou omissões das autoridades responsáveis ​​por supervisionar esses tipos de estabelecimentos serão investigadas”, afirmou o procurador-geral de Chihuahua, Cesar Jauregui.