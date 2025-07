Criança desaparece após troca de mensagens com homem durante jogo online

Segundo a mulher, a filha não apresentou comportamento estranho antes de sumir e Yara não comentou sobre o rapaz com quem conversava durante o jogo.

“A gente suspeita que ela foi se encontrar com esse homem com quem ela fica conversando no joguinho online, tinha até o WhatsApp dele, só que eu ligo e ele me bloqueou, está só na caixa postal”, detalha a mãe.

A mãe explicou que Yara jogava como todas as crianças e falava que estava conversando apenas com as amigas: “Eu fui descobrir que estava falando com esse menino no sábado, um dia antes dela fugir”, completa. Maria Patrícia conta que não discutiu com a menina, somente orientou e disse para ela tomar cuidado com quem conversava.

No dia do sumiço, Yara estava com uma tia, na casa de baixo da residência onde mora. Segundo a mulher, a menina avisou que voltaria para arrumar a casa, mas não voltou. Ela foi vista por vizinhos virando a esquina.

“Me sinto abalada, perdida. Estou muito angustiada, sem comer”, desabafa a mãe ao g1. Por meio de nota enviada a reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como desaparecimento e que é investigado.

“O caso mencionado pela reportagem foi registrado como desaparecimento de pessoa no 2º DP de Santos e é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 3ª DEIC da cidade. Diligências estão em andamento para a localização da vítima e esclarecimento dos fatos e demais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”.