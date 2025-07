Criança perde freio de bicicleta e é arremessada em cima de telhado; VÍDEO

Um vídeo que circula na internet neste sábado (12), mostra um menino que andava de bicicleta sendo arremessado em cima de um telhado após perder os freios do transporte.

As imagens chamaram a atenção de internautas na Web, que se surpreenderam com a reação do garoto. Seus amigos chegam a correr para saber se estava tudo bem com ele e ficam desacreditados com a situação.

Até o momento não foram divulgados informações sobre a saúde do menino, nem em qual local do Brasil que ocorreu o acidente.

Veja o vídeo: