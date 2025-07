A criança caiu por volta das 13h e a informação da morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul em torno das 23h desta quinta. O trabalho de resgate foi iniciado às 22h, utilizando técnica de rapel.

O ponto onde a criança foi encontrada é de difícil acesso, o que exigiu cuidados técnicos no deslocamento das equipes. A identidade da vítima ainda não foi divulgado. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirma que as equipes estão trabalhando em finalizar os trabalhos de resgate no local para dar ínicio aos tramites da Policia Civil e Instituto Geral de Perícias.

Sobre o acidente

A menina, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estava em um passeio com os pais na Trilha do Mirante. No momento em que iriam fazer uma pausa para o lanche, ela teria saído correndo e caiu no cânion.

A localização do corpo foi feita às 17h37 por meio de drone com câmera térmica.A equipe de resgate precisou perfurar rochas para conseguir fixar os equipamentos de rapel.

O local do acidente é situado dentro do Parque Nacional da Serra Geral, e possui cerca de 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e mais de 1 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Suas enormes paredes de pedra, que lembram muralhas, explicam o nome “Fortaleza”.

A natureza acidentada da região exige atenção redobrada, principalmente em pontos como o mirante, onde não há proteção física contínua ao longo da borda.